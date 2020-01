A Justiça de Varginha, a 320 km de Belo Horizonte, autorizou o goleiro Bruno Fernandes, de 34 anos, a se mudar para o Estado do Mato Grosso, onde o atleta vai defender o Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense. O time disputa a série D do Campeonato Brasileiro em 2020.

De acordo com a decisão do juiz Tarciso Moreira de Souza, o atleta condenado pela morte da modelo Eliza Samudio deve morar na cidade de Várzea Grande, em uma casa cedida pelo contratante.

O contrato inicialmente enviado à Justiça foi assinado com o clube no último 10 de janeiro, mas não indica o tempo de duração. Além do Brasileirão, o acordo prevê que Bruno dispute o Campeonato Mato-Grossense, a Copa Verde e a Copa do Brasil.

A liberação para a mudança ainda não havia sido publicada no sistema da Justiça até a manhã desta segunda-feira (20), mas a informação foi confirmada pelo TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Procurada pelo R7, a defesa do goleiro informou que não vai se manifestar até o documento seja oficialmente divulgado.