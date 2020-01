O corte de energia elétrica, por se tratar de um serviço considerável imprescindível, sempre gera discussão e acaba virando caso de Justiça, mas, uma sentença do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) decidiu que a reincidência no atraso de pagamento de contas de energia justifica o corte por parte da Concessionária responsável.

Na decisão consta ainda que esse caso de corte de energia mão gera danos morais ao credor.

O morador alegou que a legislação permite a interrupção do serviço de energia elétrica quando, após a notificação do consumidor, este permanece inadimplente com o pagamento de faturas anteriores, o que não teria ocorrido no caso em questão.

De acordo com a desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves,

a concessionária comprovou que o autor da ação por várias vezes adimpliu as faturas em atraso, bem como encaminhou a notificação em diversas oportunidades, conforme avisos em seu faturamento.

“Assim, restou provado que havia débito pendente; que havia fatura inadimplida quando da suspensão do fornecimento do serviço, inclusive era uma prática reiterada do consumidor em efetuar o pagamento em atraso das faturas de energia elétrica, o que demonstra que não houve falha na prestação dos serviços. (…) Desta feita, não se afigura justo e tampouco razoável que o autor haja de forma totalmente desidiosa com seu dever de quitar as faturas de energia na data aprazada e venha exigir que a concessionária não proceda ao corte”, observou.