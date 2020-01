A ousadia de um criminoso chamou a atenção de pessoas que frequentavam a feira livre do Jardim Iguassu na noite desta quarta-feira (22), em Rondonópolis-MT. Entre os visitantes estava o dono de uma bicicleta que havia sido furtada no início deste mês no Residencial Granville. O suspeito circulava normalmente com a bike pela região.

Ao perceber que se tratava da sua bicicleta, o proprietário avisou uma guarnição da Polícia Militar que fazia um “ponto-base” no local. Após mostrar o registro das imagens das câmeras de segurança da residência no dia do crime, os policiais confirmaram que se tratava do mesmo produto.

Segundo a vítima, três indivíduos puxaram a trava do portão, entraram no imóvel e furtaram duas bicicletas. Diante da situação o mesmo foi conduzido para 1ª Delegacia de Polícia pelo crime de receptação.

