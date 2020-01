Apontado como líder de uma facção criminosa que roubava bancos em Mato Grosso, Lindomar Alves de Almeida, o “Nenezão”, foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (3), no município de Nobres (MT). Outro homem identificado apenas como Geraldo, também foi morto na ação praticada por criminosos encapuzados no meio da rua.

Segundo informações repassadas pela Policia Militar, a guarnição estava em rondas pela avenida Getúlio Vargas quando foi acionada por populares relatando que uma caminhonete Hillux de cor prata estacionou na rua Cuiabá. E que em seguida parou ao lado um veículo de cor branca, do qual desceram dois homens encapuzados com um arma longa e efetuaram vários disparos nos ocupantes da caminhonete.

Quando a PM chegou no local, Lindomar já estava morto. A outra vítima viva e agonizando no chão.. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro, mas Geraldo morreu a caminho do hospital.

As vítimas são moradores da cidade de Nobres e acusadas de integrar quadrilha que praticava a assaltos a bancos em Mato Groso no modalidade “novo cangaço”. Ou seja, quando ladrões fortemente armados invadem agências bancárias e na fuga agem com extrema violência levando reféns em cima de carros para servir como “escudo humano” em caso de confronto com policiais. Eles também costumam atear fogo em pontes e veículos no meio de estrada para impedir a passagem de viaturas policiais durante perseguição.

Dentro da caminhonete usada pelas vítimas foram encontrados dois cartuchos de calibre 12, sendo um intacto e outro deflagrado. Diante dos fatos a Polícia Civil foi acionada e dará inicio às investigações do duplo homicídio.