Dois bandidos tentaram furtar uma fábrica de bebidas, no bairro Jardim Colorado, em Cuiabá, no final da noite desta quarta-feira (15). Os seguranças do local conseguiram impedir o crime efetuando disparos contras os criminosos que, aparentemente, não estavam com armas de fogo. Um deles foi visto com uma faca nas mãos, mas ambos fugiram sem levar nada.

Segundo informações da Polícia Militar, ao serem informados de que homens tinham invadindo o local, os seguranças foram ao depósito e flagraram dois homens tentando furtar bebidas que estavam guardadas.

Para impedir o furto, um dos seguranças atirou para cima e o outro efetuou mais três vezes em direção aos bandidos, que correram para um matagal.

Após a chegada a da PM, a equipe fez rondas pela região, mas não encontrou nenhum dos suspeitos. Os vigilantes estiveram na Central de Flagrantes para registrar a ocorrência.