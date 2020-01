O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que o presidente Donald Trump é um “palhaço” que apenas finge apoiar o povo iraniano, mas “empurra uma adaga venenosa” em suas costas. A fala foi feita durante as orações de hoje, em Teerã, a primeira liderada por ele em oito anos.

A presença de Khamenei para liderar as orações de sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos, é rara. Acredita-se que gesto seja um esforço para reunir e agradecer aos iranianos após semanas tumultuadas que elevaram a pressão aos governantes do país.

No sermão, Khamenei ainda classificou a queda do avião ucraniano como uma tragédia “amarga”, mas afirmou que não deve ofuscar o “sacrifício” do general Qassim Suleimani. O militar foi morto em um ataque ordenado pelos Estados Unidos cinco dias antes do acidente aéreo, provocado pelo Irã.

“Foi um acidente amargo”, disse o líder, “mas alguns o apresentam de uma maneira que tende a esquecer o grande sacrifício e martírio” do general Suleimani.

A última vez que Khamenei liderou as orações de sexta-feira na mesquita de Teerã foi em fevereiro de 2012, no 33º aniversário da revolução islâmica e em um momento de crise pela questão nuclear do Irã.