O resultado parcial do mutirão de limpeza realizado no bairro Cidade de Deus 2 neste final de semana, e ainda a instalação de uma academia popular, entre outros benefícios, deixou a comunidade local muito satisfeita com a administração municipal; e quem diz isso, são algumas moradoras antigas do bairro, que conversaram com a reportagem na manhã desta segunda-feira (13).

Para a moradora Marinês Sotelo, por exemplo, a limpeza das áreas públicas, o plantio de árvores, a operação tapa buraco nas ruas, a poda da grama dos canteiros, e até a substituição de lâmpadas queimadas, entre outros serviços realizados, deixou o bairro com um aspecto bem mais agradável:

“Nós aqui de perto (ela e vizinhos) já temos o costume de plantar, cuidar e manter limpo os terrenos aqui em volta. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa assim! Eu acho que se cada um cuidasse da sua propriedade, não jogasse lixo na calçada ou em terrenos públicos, o bairro ficaria limpinho e muito melhor de se viver. Mas eu gosto muito de morar aqui!”, externou a moradora; que ainda sugeriu que se faça a sinalização (horizontal e vertical) das ruas e vias públicas do bairro, por conta dos inúmeros acidentes.

ACADEMIA

Após a instalação da academia popular pela Secretaria Municipal de Esportes, ainda na tarde do sábado (11), os moradores e a comunidade começaram a utilizá-la imediatamente, pois os equipamentos são todos novos; o local foi todo revitalizado e reurbanizado, com o plantio de grama no entorno da academia, bem como, foram plantadas árvores frutíferas e ornamentais, pela Secretaria de Meio Ambiente. A Coder deu uma reforçada na iluminação pública deixando o local bem mais iluminado, mais seguro e adequado a prática de exercícios físicos e lazer.

Para as moradoras Luziene Oliveira Nogueira e, Luzia Pinto da Silva, ambas vizinhas da academia, o local agora ficou muito mais bonito, e muito mais seguro, pois está bem iluminado, gramado, e as crianças poderão brincar ali, sem o risco de acidente com algum animal peçonhento, ou mesmo algum tipo de ferimento por conta do lixo que havia.

“Nós estamos muito satisfeitas com o prefeito e a CODER por ter limpado e revitalizado o nosso bairro. Agora vai caber a nós moradores, mantê-lo limpo. Não será fácil, pois muita gente ainda não tem consciência de que não deve jogar lixo nas calçadas, nas ruas ou nos terrenos públicos; mas, a gente vai estar mais atenta, e vamos denunciar quem jogar lixo aqui”, afirmou a senhora Luzia.

LIMPEZA CONTINUA

No entanto, como foi dito no sábado (11) pelo presidente da Coder, Argemiro Ferreira, a parte mais pesada do mutirão, seria realizada no sábado e domingo (11 e 12), e o processo de recolhimento e retirada dos entulhos, lixo e materiais inservíveis do bairro, continuaria acontecendo ao longo da semana, pois a quantidade de resíduos é muito grande.