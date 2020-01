Está virando rotina passar por estradas que dão acesso a sítios e povoados na zona rural de Rondonópolis e encontrar grande quantidade de lixo jogados às margens da rodovia. Isso acontece por exemplo, com quem passa pela rodovia estadual que dá acesso à região das Três Pontes (MT-383).

Ao passar pelo local observa-se resto de móveis, materiais de construção e até mesmo pneus velhos, propícios para criadouros do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana.

A equipe do Portal Agora Mato Grosso conversou com o secretário de Meio Ambiente de Rondonópolis, João Fernando Copetti Boher, que esclareceu algumas dúvidas.

Novos ecopontos

“Já foram construídos quatro ecopontos novos, estamos aguardando apenas a parte de acabamento como plantio de gramas e árvores, como também, o recebimento de caminhões caçamba de 25 metros”, afirmou o secretário.

Fiscalização

“Existe uma fiscalização da Semma por meio de duas viaturas, porém, é preciso a colaboração da população para que a pessoa que esteja fazendo o descarte irregular de lixo possa ser pega em flagrante e responder criminalmente”, explicou João Copetti.

Local de descarte

“Atualmente, o descarte de poda de árvores em grande volume e restos da construção civil pode ser feito no antigo lixão da Mata Grande. Já podas de árvores em pequeno volume podem ser descartadas no ecoponto próximo ao Centro de Controle de Zoonoses, onde existem dois trituradores de galhos”.

Outros materiais

“Quanto aos materiais recicláveis, a orientação é entregar em Cooperativas de reciclagem. Para o descarte de lixo eletrônico, existem três pontos de coleta, como por exemplo, na sede da Secretaria de Meio Ambiente de Rondonópolis. Quando o assunto são pneus velhos, existem duas empresas que recebem esses produtos. Uma na Vila Operária e outra na rodovia do peixe que são licenciadas e dão o descarte correto para esse tipo de material”, finalizou o secretário.

Rodovia do Peixe

Há uma semana, nossa equipe registrou outro problema com descarte irregular de lixo às margens da Rodovia do Peixe. Antes, existia um terreno, porém ele foi fechado. No entanto, a população continua fazendo o descarte irregular no local.