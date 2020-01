O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elencou Cuiabá como prioridade do Partido dos Trabalhadores (PT) para as eleições de 2020 e vai tentar convencer o deputado estadual Lúdio Cabral a entrar da disputa pela Prefeitura da Capital.

Lula, durante encontro da sigla em São Paulo, colocou a capital mato-grossense na lista dos municípios que o PT quer vencer no pleito deste ano. Para isso, pretende visitar Cuiabá até fevereiro deste ano para ajudar traçar estratégias de pré-campanha.

A confirmação de que Lula, condenado a 12 anos e 11 meses de prisão numa ação penal da Operação Lava Jato, no caso do Triplex do Guarujá, virá a Cuiabá foi feita pelo próprio Lúdio Cabral numa entrevista recente a uma rádio da Capital. Deixou claro, no entanto, que não pretende colocar seu nome à disposição para disputar o Palácio Alencastro.

“Volto a dizer, não sou candidato a Prefeitura de Cuiabá. Mesmo se a ordem partir de cima. É lógico, que temos recebido muitas reivindicações da esquerda e também do Partido dos Trabalhadores, para termos uma candidatura própria. Porém, volto a dizer que eu não estou a disposição à vaga. E não vou sair do PT”, enfatizou Lúdio.