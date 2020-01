O gramado do Estádio Municipal Eng. Luthero Lopes vai receber no próximo domingo (2) atletas de uma modalidade diferente do tradicional, o futebol americano. O Rondonópolis Hawks, time da cidade, vai selecionar novos atletas para comporem o elenco que vai participar dos jogos da primeira divisão do campeonato brasileiro da modalidade, a BFA ELITE.

Os interessados em participar da seleção vão encontrar o Estádio recém reformado para receber os jogos do campeonato mato-grossense de futebol. O município está investindo cerca de R$ 958 mil de recursos próprios na manutenção do gramado, vestiários, instalações elétricas e hidráulicas. Além disto, foram atendidas as solicitações dos órgãos de segurança para a instalação de câmeras de monitoramento, para-raios e sirene e a implantação da sala da Polícia Militar.

Não é preciso fazer inscrição prévia, para participar da seleção basta chegar no Estádio. O início dos testes vai acontecer a partir das 15 horas. Os candidatos devem ser maiores de 16 anos e é indicado que estejam com roupas leves para a prática esportiva calçando chuteira ou tênis, sem a necessidade de equipamento especial.

Os atletas que pretendem ingressar no Rondonópolis Hawks serão avaliados em exercícios padrões para a tomada de tempo e medidas dos atletas, analisando a capacidade física e de coordenação motora. Esses fatores permitem que a comissão técnica verifique se o atleta tem as exigências mínimas para fazer parte do elenco e com isso facilite a escolha da posição que o atleta vai ingressar dentro da equipe.

O futebol americano se caracteriza por receber todos os biotipos, desde atletas de 140 kg, como os mais esguios de 60 kg, na altura segue o mesmo conceito. Importante que o atleta esteja com a saúde em dia.