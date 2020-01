Lavadeira flagra vizinho de 55 anos beijando na boca e passando as mãos na genitália de sua filha de 10 anos. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (7), no bairro Altos da Serra, em Cuiabá (MT). O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da menina chegou em casa por volta das 17h, um pouco mais cedo do horário de costume, e encontrou o suspeito, que é pedreiro e estava à serviço da família, molestando a menor.

Segundo a PM, o homem estava deitado na cama na menina, beijando a boca dela e alisando seu corpo. Ele estava de pênis ereto e com as calças na altura do joelho. Um servente de pedreiro, que auxilia o acusado nas obras, estava trabalhando do lado de fora da residência.

A mãe entrou em pânico, puxou a filha do quarto e correu gritando pela rua. Vizinhos ouviram e trancaram o portão da casa com o suspeito dentro e chamaram a polícia. Ele foi preso em flagrante.

O PORTAL AGORA MATO GROSSO não teve acesso ao depoimento do suspeito. Nem conseguiu contato da defesa, mas o espaço segue em aberto.

O homem teve a prisão em flagrante mantida pelo delegado plantonista e seguiu para audiência de custódia no fórum de Cuiabá na tarde desta quarta-feira (8). Os resultados das audiências ainda não foram divulgados.