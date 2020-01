Uma mãe está dando o que falar nas redes sociais após tomar “medidas extremas” para fazer o filho tomar banho. A mulher tirou uma foto da criança dormindo e, usando um programa de edição de imagem, colocou baratas sobre o corpo do menino. A história foi compartilhada de forma anônima na página Mommie Mania , no Facebook.

“Ele não queria tomar banho, então tirei uma foto dele enquanto dormia e editei com baratas . Agora ele toma 10 banhos por dia”, diz a legenda da foto. O post viralizou nas redes e foi compartilhado por mais de 66 mil pessoas, que acharam o truque genial, já que não é tão simples fazer algumas crianças gostarem de banho .

“Eu simplesmente amei! Vou querer fazer isso da próxima vez que a minha neta não quiser entrar no chuveiro”, escreveu uma internauta. “Vou ter que pensar em alguma coisa desse tipo para o meu filho querer escovar os dentes. Obrigada pela ideia das baratas”, brincou outra.

Uma terceira ainda acrescentou que só a foto viral já foi o suficiente para o filho dela: “Meu filho odeia tomar banho e sempre grita. Mostrei essa imagem para ele e, de repente, ele quer tomar banho todos os dias”, disse.