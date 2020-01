Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PM) acusada de permitir que a filha de 12 anos mantivesse relações sexuais com um homem mais velho, em Torixoréu (MT). A prisão foi feita nessa terça-feira (28) após a Polícia receber a informação do crime pelo Concelho Tutelar. A identificação do suspeito foi passada aos policiais. A mãe e o acusado foram detidos.

Durante fiscalização de rotina, a guarnição abordou o carro do suspeito. No veículo estava o acusado, seu irmão, a vítima e a mãe da garota. Os policiais entraram em contato com o Conselho Tutelar e conduziram os envolvidos até a sede do órgão.

Ao ser ouvida pelos conselheiros tutelares do município de Torixoréu, a vítima relatou sofrer abusos por parte do suspeito, bem como o fato de que sua mãe tem ciência dos fatos, inclusive teriam um quarto exclusivo onde dorme com o suspeito e mantém relações sexuais com ele.

O acusado pelas relações com a menor e a mãe dela foram encaminhados para e Delegacia de Polícia, para as providências que o caso requer.