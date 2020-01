Policiais militares do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope) e do Corpo de Bombeiros foram acionados no final da manhã desta sexta-feira (17), para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar, na qual uma mãe supostamente, ameaçava jogar a filha de 12 anos do prédio onde a família mora.

O caso aconteceu no terceiro andar do prédio de um condomínio residencial localizado na avenida Beira Rio, em Cuiabá (MT).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, vizinhos acionaram a Polícia Militar após a mulher ter se trancado com a filha em um dos quartos do apartamento. Devido ao histórico de problemas psicológicos da mulher, as pessoas que estavam no local se assustaram e pediram por socorro, já que ela estaria se negando a sair do quarto.

Uma equipe da Polícia Militar chegou no local e não teve sucesso em acalmar a mulher. Foi necessário acionar os agentes do Bope para conduzir a situação a fim de tranquilizar a moradora e convencê-la a sair do quarto com a filha.

Após alguns minutos de negociação, os policiais conseguiram a acalmar a mãe que saiu do quarto junto com a filha sem lesões aparentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e prestou atendimento à mãe e filha. Bastante abalada, a mulher foi medicada e encaminhada a um hospital particular da Capital.