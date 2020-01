A onda de violência e vandalismo tem assustado empresários e moradores do bairro Vila Jussara, próximo a Miguel Sutil, em Cuiabá. Somente neste mês de janeiro cerca de onze boletins de ocorrências de roubo e furto foram registrados na região. A maioria dos casos ocorreu na rua dois, em frente a uma boate LGBTQI+.

Os vândalos agem rápido, quebram os vidros dos carros e fogem. Muitas vezes sem levar nenhum pertence. A suspeita que os atos de vandalismo são praticados por flanelinhas, que cobram cerca de R$10,00 para cuidar dos veículos na redondeza.

Os últimos boletins de ocorrências foram registrados na madrugada deste sábado (18). Dois HB20, modelo 2020, foram depredado. Um dos carros, que pertence a um jornalista, teve uma mochila furtada. O veículo estava estacionado em frente a um restaurante. Segundo o documento policial o crime ocorreu, por volta da 1h45, e no local não houve testemunha. Porém, câmeras de segurança registraram a ação criminosa e já foram repassadas à Polícia Civil, que abriu um inquérito investigativo.

Segundo a Polícia Civil, imagens colidas de comércios mostram dois flanelinhas, que são usuários de drogas, com dois tijolos de concreto nas mãos. Eles olham os carros, escolhem os modelos mais novos e quebram os vidros. Os usuários correm sentido Miguel Sutil, um deles com uma mochila nas costas. As imagens não foram cedidas à reportagem.

Um empresário que possuí um restaurante, na rua dois, disse à reportagem, que além do vandalismo os assaltos também são constantes. O empresário conta, que o consumo de drogas e o tráfico, que é frequente na rua dois, ajudam a trazer os flanelinhas. “Eles usam drogas aqui na minha causada. Eu tenho que pagar três seguranças para cuidar dos veículos dos meus clientes. Isso é um absurdo”, contou o empresário que preferiu não se identificar com medo de represália.

Em nota, a Polícia Militar informou que rondas na região serão intensificadas. E lembra, que é importante as vítimas que tiveram os veículos quebrados procurarem uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência.