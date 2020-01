O Programa Assistência Médica e Odontológica Rural (Amor), lançado na última terça-feira, está funcionando a todo vapor em Cuiabá (MT) e já fez 142 atendimentos. O objetivo é levar atendimento ambulatorial à população das comunidades terapêuticas e zona rural que encontram-se fora da área de abrangência da estratégia de saúde da família.

De acordo com o enfermeiro e responsável técnico pela equipe 1 do Amor, Marcelo Coelho, os grupos começaram as visitas na quarta-feira (8) e atenderam os internos da Casa Terapêutica Vau de Jaboque e fizeram visita domiciliar a duas famílias na Comunidade Rural São Jerônimo.

“Na Casa Terapêutica Vau de Jaboque, fizemos 22 consultas na semana passada, 22 atendimentos de enfermagem, 22 atendimentos odontológicos, 36 aplicações de vacina, 12 coletas de sangue e sete atendimentos de farmácia. Na comunidade São Jerônimo realizamos visitas domiciliares, onde fizemos cinco consultas médicas, cinco atendimentos de enfermagem, cinco atendimentos odontológicos e seis atendimentos de farmácia”, revelou o enfermeiro.

A previsão é que em aproximadamente 30 dias as equipes retornem às regiões visitadas para levar os resultados dos exames colhidos e, dessa forma traçar o plano terapêutico para cada paciente conforme necessidade.

O Programa Amor conta com duas unidades móveis. Cada equipe é composta por um médico generalista, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, um cirurgião-dentista, um assistente social, um técnico ou auxiliar de saúde bucal, além de um agente administrativo e um motorista.

Os serviços oferecidos às comunidades rurais são consulta médica, consulta de enfermagem, exames laboratoriais, vacinas, farmácia básica, antropometria, consulta pré-natal, teste rápido (de ISTs), consulta odontológica, serviços de urgência odontológica, restaurações dentárias, serviços de prótese dentária e orientações gerais.