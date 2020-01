Depois das especulações envolvendo o nome de Eduardo Botelho (DEM), presidente da Assembleia Legislativa, de que poderia disputar a eleição suplementar ao Senado, agora é a vez do deputado Max Russi (PSB) ser alçado à condição de possível candidato.

É que Botelho já descartou em definitivo a possibilidade de ser o representante da Assembleia na disputa pela vaga da senadora Selma Arruda (Podemos), cassada por crimes de caixa 2 e abuso de poder econômico.

Max Russi integra a Mesa Diretora da Casa no cargo de primeiro-secretário e agora tenta viabilizar seu nome para a disputa. Para isso, espera contar com o apoio dos demais deputados e suas respectivas bases no interior.

Ele garante que tem um estímulo muito forte do partido e pretende dialogar com lideranças de outras siglas para possível aliança e formação de chapa. Mas por enquanto, tudo não passa de hipóteses e conjecturas.

No dia 22 deste mês o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) vai definir a data da eleição, com tendência de confirmar o dia 26 de abril para os mato-grossense voltarem às urnas.