Eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) no começo de novembro do ano passado para comandar a instituição pelos próximos dois anos, o conselheiro Guilherme Maluf começa imprimir sua marca Corte de Contas.

Como é de praxe no início de cada gestão, Maluf ao assumir o comando do TCE nesta quinta-feira (2), já começou assinando atos de exonerações e novas nomeações.

No total, foram exoneradas 34 pessoas ocupantes de cargos comissionados e nomeadas outras 12 nesse primeiro momento. Esse número, no entanto, deve aumentar com a publicação de novos atos no Diário de Contas do TCE nos próximos dias.