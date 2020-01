Uma manicure de 32 anos foi detida neste domingo (26), ao tentar entrar na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, conhecida como Ferrugem, em Sinop (MT), com dois mini-celulares, dois carregadores desmontados, um cabo USB e cinco chips de celulares na vagina. A suspeita confessou que entregaria os produtos ao marido, que cumpre pena por roubo.

Os servidores desconfiaram da mulher e a levaram para exame de raio-x no Hospital Regional de Sinop. Em seguida foi encaminhada para a Delegacia Municipal de Sinop para as devidas providências.

No sábado (25), um preso da mesma unidade prisional engoliu um mini-celular. O interno passou por revista mecânica e com auxílio de detector de metais, onde não foi detectada a presença de objeto metálico. Ainda assim, ele foi levado para o Hospital Regional de Sinop onde passou por exame de raio-x e foi constatado que ele havia engolido o aparelho.

O médico encaminhou o interno para a cirurgia para a retirada do aparelho, mas ele se negou a passar pela cirurgia e disse que expeliria o objeto, o que ele acabou fazendo no banheiro do hospital.