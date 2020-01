A bola volta a rolar nesta quarta-feira (29) pela terceira rodada do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi – Edição 2020. Cuiabá, Sinop e Lucas do Rio Verde serão sedes das três partidas.

Na Arena Pantanal, Mixto e Araguaia se enfrentam buscando a primeira vitória na competição. Em dois jogos realizados cada, as equipes ainda não somaram pontos na tabela.

No Gigante do Norte, o Poconé que também não pontou ainda, visita o Sinop atrás dos seus primeiros pontos. Enquanto o Galo do Norte tentará sua reabilitação após perder de virada para o Dom Bosco na rodada anterior.

Fechando os jogos da quarta-feira (29), o Luverdense recebe o Cuiabá, em Lucas do Rio Verde, reeditando grandes jogos pelo estadual. As equipes ocupam a 7ª e 2ª colocação, respectivamente.

Confira os jogos:

Mixto x Araguaia – 20h10 / Arena Pantanal

Sinop x Poconé – 20h10 / Estádio Gigante do Norte

Luverdense x Cuiabá – 20h10 / Estádio Passo das Emas