Antônio Luiz de Brito Fernandes, 56 anos, morador de Barra do Bugres (MT), morreu após sofrer um mal súbito e bater de frente com uma carreta na MS-306, em Costa Rica, no estado de Mato Grosso do Sul. A vítima estava passando as férias na cidade do estado vizinho.

Segundo o delegado Alexandro Mendes de Araújo, o mato-grossense conduzia um veículo, Jetta de cor prata, e carregava uma moto de alta cilindrada no reboque. Ele teria sofrido um mal súbito e perdido o controle do carro que bateu de frente com a carreta.

O motorista da carreta afirmou que no momento acidente não havia outro veículo na rodovia e ele também não tentava ultrapassagem.

Antônio Luiz ficou preso às ferragens e foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para fazer o desencarceramento. Após isso, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaíba (MS) para exames de necropsia e foi transladado à Mato Grosso hoje (10).

O carro ficou completamente destruído. A carreta teve a parte da frente danificada. Além disso, a motocicleta que estava no reboque também teve bastante danos.