Começa nesta terça-feira (7) e vai até a próxima sexta-feira (10), o período de matrículas em Cuiabá para alunos novos nas unidades da rede municipal que oferecem educação básica, pré-escola (4 e 5 anos) e ensino fundamental. As matrículas devem ser feitas pelo link do portal Matrícula WEB, que será disponibilizado no site da Prefeitura de Cuiabá.

O horário é a partir das 8 horas de terça-feira e termina às 23h59 horas de sexta-feira. Nessas modalidades de ensino serão oferecidas 6.111 vagas. No link do portal Matrícula WEB, os pais ou responsáveis preenchem um formulário de informações e fazem a matrícula.

A coordenadora da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar, Angely Arruda faz um alerta sobre o calendário, nos dias 7 e 8, estarão abertas as matrículas para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste e nos dias 9 e 10, para as escolas localizadas nas Regionais Sul e Oeste.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, falou sobre o assunto. “Nessas modalidades de Ensino, a rede pública municipal de Educação consegue atender a demanda por vagas. Podemos ter casos pontuais como uma procura maior por esta ou aquela unidade, mas a rede possui capacidade para atender a todos”, salientou.

Para auxiliar ou esclarecer sobre qualquer dúvida, a Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar estará com todos os técnicos disponíveis para atender aos pais pelos telefones 0800 646 2003 e ainda no (65) 3645 6560 ou 3465 6571.

Serviço

Matrícula WEB para alunos novos – de 4 a 14 anos

Data: 7 a 10 de janeiro de 2020

7 e 8 – Regionais Norte e Leste

9 e 10 – Regionais Sul e Oeste

Unidades educacionais que oferecem Educação Básica, Pré-Escola (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental

Onde: Portal Matrícula WEB-site da Prefeitura Municipal de Cuiabá

Telefones: 0800 646 2003, 3645 6560 ou 3645 6571