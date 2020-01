Contrariando algumas lideranças do DEM que defendem sua neutralidade na eleição suplementar ao Senado, o governador Mauro Mendes garante que não vai ficar em cima do muro e apoiará um dos candidatos. Porém, esse apoio será decidido e anunciado no momento certo. Ou seja, após a convenção do partido marcada para 14 de fevereiro e depois que todas as siglas interessadas na disputa definirem seus candidatos.

O motivo de Mendes estar numa “sinuca de bico” é o fato de dois importantes aliados de sua gestão, Júlio Campos (DEM) e Otaviano Pivetta, manifestarem interesse em disputar a vaga que era da senadora Selma Arruda (Podemos), cassada por crimes de caixa 2 e abuso de poder econômico no pleito de 2018.

Otaviano Pivetta (PDT) é vice-governador e amigo pessoal de Mendes enquanto Júlio Campos, além de ser uma das principais lideranças políticas do DEM, é também irmão do senador Jayme Campos, importante aliado do governador.

Mas vale ressaltar que dentro do próprio DEM o nome de Júlio Campos, embora seja o favorito, ainda precisa ser referendado em convenção partidária. E antes disso, foi aberto prazo para que outros filiados ao partido também possam colocar seus nomes à disposição. Por enquanto, outro democrata que vem demonstrando interesse na disputa é o deputado Dilmar Dal Bosco.

A situação desconfortável do governador envolve ainda um terceiro aliado, o ex-vice governador Carlos Fávaro (PSD), que também pretende disputar a vaga de senador. Porém, a polarização pelo apoio de Mendes deve se limitar a Pivetta e Júlio Campos. A possibilidade de Mendes apoiar Fávaro, como ele próprio avaliava há alguns meses, torna-se cada vez mais remota.

Por ora, Mauro Mendes evita se comprometer e tece elogios a ambos, ressaltando a trajetória política de cada um. Pivetta, além de vice-governador, já foi prefeito de Lucas do Rio Verde (MT) por dois mandatos. Júlio Campos foi governador, senador, deputado federal e prefeito de Várzea Grande.

“O senador Júlio Campos já ocupou vários cargos públicos no nosso Estado. Ele tem vários predicados e já coloca seu nome publicamente. Mas nós democraticamente abrimos a oportunidade para que outros também possam se apresentar e na sequência vamos dialogar internamente e também com partidos aliados”, disse Mauro Mendes na noite desta terça-feira (28) durante inauguração do Centro de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Ele foi questionado se teria preferência por Pivetta e, mais uma vez, evitou se comprometer nesse momento. “Eu vou tomar essa decisão lá na frente. Mas o Otaviano tem enormes predicados, é meu amigo pessoal, ele é o vice-governador. Eu disse a ele que eu gostaria de tê-lo como vice-governador, mas se é um desejo dele concorrer ao Senado, como amigo que sou vou respeitar esse desejo dele né. Ai vai ser um componente importante pra que a gente possa tomar uma decisão no momento adequado”, ponderou Mendes.