Após o Tribunal Regional Federal da 3ª Região ordenar a suspensão do SISU, as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) foram suspensas. Com início programado para esta terça-feira (28), o Ministério da Educação (MEC) ainda não estipulou nova data para o processo seletivo do programa.

Mesmo com essa determinação, os estudantes poderão consultar informações referentes às bolsas relativas ao primeiro processo seletivo do Prouni 2020, no site do programa. As 251.139 vagas ofertadas foram divulgadas na última sexta-feira, 24 de janeiro. Trata-se do maior número já disponibilizado na história em processos seletivos de primeiro semestre.

Os interessados podem buscar as vagas por nome do curso, como Psicologia e Odontologia, por instituição ou por município. Na lista, é possível identificar se a oferta de bolsa é integral ou parcial.

Além da suspensão parcial do Prouni, a divulgação das notas do Sistema de Seleção Unificada (SISU), também prevista para esta terça (28), permanece suspensa. Contudo, a Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a anular a decisão.

Sobre o Programa

O Prouni é um programa governamental com oferta de bolsas de estudo integrais – 100% – ou de 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. Direcionado aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais.

Se você quer cursar uma faculdade ainda no primeiro semestre deste ano, mas teme o atraso na matrícula por conta das suspensões do Prouni e SISU, pode recorrer a bolsas de estudo oferecidas por programas de inclusão educacional como o Educa Mais Brasil. É possível conseguir descontos de até 75% na mensalidade do curso que você quer, na instituição de ensino de sua preferência. Tudo isso sem necessidade da nota do Enem.

*Matéria produzida com informações do MEC