O governador Mauro Mendes (DEM) lamentou o cancelamento de sua agenda que estava prevista para ser cumprida em Rondonópolis (MT) na última sexta-feira (10), para inauguração do Anel Viário.

Mendes disse que ainda este mês deve remarcar sua ida ao Município. O Anel Viário, cujas obras foram relançadas em setembro de 2019, já estão 100% concluídas.

“Vamos reagendar, quanto antes, essa viagem ao Sul. Garanto que ainda neste mês de janeiro. Mas, o que importa é que já está entregue à população, isso que é o mais importante”, destacou.

“Nós estaremos lá fazendo uma entrega política, simbólica, representando ali esse grande desejo da população de Rondonópolis que durante muitos anos sofreu com aquele rodoanel em péssimas condições”, frisou o governador durante inauguração da avenida Parque do Barbados, em Cuiabá, obra parada desde a Copa do mundo de 2014.

Em Rondonópolis, Mauro também irá lançar as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Marechal Dutra e assinatura de ordem de serviço para construção da Escola Maria Tereza. Na agenda, Mauro visitará obras de reforma do Hospital Regional de Rondonópolis.

Recomendação médica

O democrata recebeu três dias de atestado médico após machucar a mão direita com uma faca antes do Natal. O corte profundo atingiu um nervo. Apesar da medicação, a situação se agravou, e Mauro teve que realizar uma cirurgia.