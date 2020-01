Policiais militares de Cáceres (MT) prenderam quatro pessoas, sendo uma mulher e três homens, vendendo drogas no centro da cidade. Uma criança de cinco anos fazia companhia ao bando e entregou os traficantes à polícia. O menor foi encaminhado ao conselho tutelar.

De acordo com o boletim de ocorrência, assim que percebeu a viatura, a criança começou a ficar nervosa e jogou um objeto no chão, que se tratava de uma porção de maconha, segundo a PM.

Devido à atitude do garotinho, os policiais iniciaram abordagem aos suspeitos. O menino nervoso contou que a droga era do homem, que saiu do ‘carro preto’. O homem, de 38 anos, estava ao lado do garoto.

No veículo, Corolla de cor preta, apontado pela criança, estava a esposa do suspeito, de 24 anos, sentada no banco do passageiro. No carro, foram encontradas mais 17 porções de maconha e dinheiro. Os policiais foram até a casa do casal, onde também apreenderam uma balança, quatro cigarros de maconha e rolos de plástico filme.

O casal e dois usuários de drogas, de 23 e 19 anos, foram encaminhados à delegacia acusados por tráfico de drogas. Um dos suspeito tinha passagens per homicídio, tráfico e associação criminosa. A mulher por receptação e o restante por uso de drogas e furto.

Uma conselheira tutela ficou com a responsabilidade de cuidar da criança. O pai do menino também era usuário de drogas.