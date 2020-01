O baleado durante uma tentativa de assalto ocorrida na tarde desta terça-feira (28) foi identificado como sendo um menor de 17 anos que já tem várias passagens pela polícia.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele havia sido apreendido na sexta-feira (24), durante uma abordagem de rotina na Vila Itamarati, com um revólver calibre 38 com uma munição picotada.

O tiro atingiu a região torácica pelo lado direito e teria perfurado o fígado e pulmão do menor.

Ele segue internado no Hospital Regional de Rondonópolis.