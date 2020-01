Um adolescente de 17 anos foi detido após invadir uma loja de eletrodomésticos, fazer clientes reféns e roubar oito celulares no bairro CPA 2, em Cuiabá (MT). No assalto, praticado na tarde desta segunda-feira (27), clientes e funcionários foram rendidos por dois assaltantes armados, que fugiram em uma motocicleta. O segundo ladrão e os materiais roubados não foram localizados.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para atender a um roubo onde as vítimas disseram que, dois bandidos armados invadiram o comércio e anunciaram o roubo. Um cliente foi rendido e teve a carteira, documentos, dinheiro e celular levados pelos ladrões.

Em seguida, os criminosos abordaram funcionários da loja e pegaram cerca de oito celulares novos, ainda dentro das caixas. Os trabalhadores foram feitos reféns até a saída dos bandidos que fugiram numa motocicleta CG Titan Honda de cor prata.

O cliente infirmou à PM que o celular dele apontava a localização onde possivelmente os ladrões estavam. Os policiais se deslocaram até o endereço e após algum tempo de buscas conseguiram localizar a motocicleta utilizada no roubo.

O adolescente que estava com a moto confessou sua participação no assalto. Seu comparsa, a arma e os celulares roubados da loja não foram localizados. Já o celular e a carteira do cliente foram recuperados. O menor foi encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá para as providências necessárias.