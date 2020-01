Morreu na última sexta-feira (17), aos 27 anos, no Nepal, Khagendra Thapa Magar, considerado o menor homem do mundo pelo Guiness, livro dos recordes.

Khagendra media apenas 67,08 cm e faleceu em um hospital em Pokhara, a 200 km de Katmandu, onde morava com os pais, devido a uma pneumonia. Mas, segundo o irmão, ele enfrentava outros problemas de saúde. “Ele entrava e saía do hospital por causa de pneumonia. Mas desta vez seu coração também foi afetado”, disse.

Khagendra Thapa Magar foi declarado o menor homem com mobilidade do mundo em 2010, quando completou 18 anos. Pouco tempo depois, ele perdeu o recorde para o também nepalês Chandra Bahadur Dangi, de 54,6 cm. Este, no entanto, morreu em 2015, e Khagendra recuperou o posto.

Agora, o título passa a pertencer a Edward ‘Nino’ ​​Hernandez, da Colômbia, um DJ de reggaeton que mede 70 cm, segundo o Guinness.

O Guiness dos Recordes lamentou a morte de Khagendra em postagem no Instagram.