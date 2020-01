Adolescente de 16 anos foi apreendido após “tocar o terror” em uma loja de eletrodomésticos, na avenida Pernambuco, no CPA I, em Cuiabá (MT). Armado com um revólver calibre 38, ele roubou 17 aparelhos celulares e para fugir da polícia sequestrou um homem na rua e o obrigou a dirigir o próprio veículo com o criminoso em fuga.

Durante o deslocamento e sob ameaças, a vítima que estava rendida pelo suspeito pulou do carro em movimento e pediu ajuda de populares. O suspeito foi apreendido com o revólver calibre 38 sem munições. A sacola com os aparelhos celulares também foi recuperada na ação policial.

Funcionários da loja roubada disseram que o adolescente se passou por um cliente interessado em comprar celular. Depois mostrou o revólver na cintura, anunciou o assalto e ameaçou as vítimas.

O adolescente foi encaminhado à Central de Flagrantes por roubo, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado. Ele foi ouvido e liberado aos pais, após assinar um termo.