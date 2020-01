O Barcelona começou o ano de 2020 causando uma grande polêmica na internet. O clube espanhol fez questão de exaltar que o argentino Lionel Messi está perto de superar Pelé. Pelo menos em gols oficiais por um único clube.

Na Europa é comum que se contabilize apenas gols oficiais. E gol oficial no Velho Continente é entendido como aquele que marcado apenas em competição, excluindo, assim, em amistosos.

Contando com os amistosos, o rei do futebol marcou 1.091 gols com a camisa do Alvinegro Praiano. Mas para os europeus, Pelé tem apenas 643 gols. Uma redução de 448 gols do brasileiro. Messi já marcou 618 vezes em partidas oficiais pelo clube azul e grená e, portanto, está a 25 gols de igualar com o rei.

Se pegarmos a média de Messi nos últimos 11 anos, é inimaginável pensar que o argentino não ultrapassará Pelé até o fim de 2020. Do início de 2009 até o fim de 2019, o camisa 10 do Barcelona marcou incríveis 620 gols pelo clube. Uma média equivalente a 56 gols por ano.

Outras marcas que Messi pode bater

Além da chance de ultrapassar Pelé, o clube espanhol listou também outros feitos que Messi pode alcançar no último ano da década. Veja abaixo.

– Vencer a quinta Liga dos Campeões;

– Vencer o Campeonato Espanhol pela décima primeira vez;

– Conquistar a sétima bola de ouro da carreira;

– Ganhar a chuteira de ouro pela sétima vez;

– Chegar a 37 títulos com o Barcelona e ultrapassar Ryan Giggs, que tem 36 por um mesmo clube (Manchester United);

​- Se tornar o jogador com mais artilharias na história do Campeonato Espanhol;

– Com 705 jogos pelo Barça, ultrapassar ou chegar perto do recordista Xavi, que tem 767 jogos (pode ficar só para 2021);

– Vencer a Copa América e conquistar seu primeiro título pela Seleção Argentina;

– Com 42 partidas contra o Real Madrid, Messi precisa de mais uma para se tornar o jogador do Barça que mais vezes jogou o clássico.