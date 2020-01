‘Minha Mãe É Uma Peça 3‘ já pode ser considerado um fenômeno dos cinemas nacionais. Em apenas 12 dias de exibição, o filme chegou a incrível marca de 5 MILHÕES de espectadores.

Em exibição em 1.400 salas de cinema, a comédia arrecadou mais R$ 28 milhões no último fim de semana e se aproxima dos R$ 100 milhões.

Para se ter ideia, o segundo filme arrecadou R$ 125 milhões em todo o período que ficou em cartaz, em torno de três meses, e levou um total de 8 milhões de brasileiros aos cinemas.

Lançados em 2013 e 2016, os dois primeiros filmes levaram juntos mais de 13 milhões de espectadores aos cinemas com uma arrecadação total de R$173.798.332,00.

Protagonizado por Paulo Gustavo, ‘Minha Mãe É Uma Peça 3‘ traz novos personagens para deixar a mãe mais amada do Brasil com os bobes para o alto. Já não bastasse o namorado de Marcelina (Mariana Xavier) que parece ter poucas habilidades para ser pai, eis que surge Ana (Stella Maria Rodrigues), a sogra de Juliano (Rodrigo Pandolfo), que chega para atormentar a vida de todos. São tantas novidades que Hermínia vai parar em Los Angeles com Dona Lourdes (Malu Valle) para relaxar e também se redescobrir. Com direção de Susana Garcia, a comédia também tem no elenco Herson Capri, Samantha Schmütz, Alexandra Richter, Patrycia Travassos, Malu Valle, Lucas Cordeiro, Cadu Fávero e Bruno Bebianno.