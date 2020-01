Ingredientes

Mini bolo de chocolate

115g de manteiga amolecida

200g de açúcar

170g de ovos (3 unidades grandes aproximadamente)

5g de essência de baunilha (1 colher de chá)

180g de farinha de trigo

50g de cacau em pó

5g de fermento em pó (1 colher de chá)

1 colher (chá) de vinagre de vinho branco

1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

1/2 xícara (chá) de leite

Recheio de creme de leite em pó

1 lata de leite condensado

200g de creme de leite de caixinha

150g de leite em pó

1 xícara (chá) de leite

Calda de açúcar

2 xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Mini bolo de chocolate

1 Numa batedeira coloque 115 g de manteiga amolecida, 200 g de açúcar e bata por +/- 5 minutos em velocidade alta. Adicione aos poucos 170 g de ovos e 5 g de essência de baunilha. Acrescente 180 g de farinha de trigo, 50 g de cacau em pó, 5 g de fermento em pó, 1 colher (chá) de vinagre, ½ colher (chá) de bicarbonato, 2 g de sal e bata mais um pouco até ficar homogêneo. Junte ½ xícara (chá) de leite e bata.

2 Desligue a batedeira e distribua a massa em uma assadeira (30 cm x 40 cm x 2 cm de altura) forrada com papel manteiga.

3 Leve ao forno pré-aquecido a 180° C por +/- 30 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e com uma faca corte retângulos de 5 cm x 9,5 cm. Reserve.

4 MONTAGEM: Pegue um retângulo de massa, umedeça com a calda de açúcar, recheie com o creme de leite em pó, repita 1 vez as camadas e decore com frutas vermelhas e folhas de hortelã.

Recheio de leite em pó

1 Em uma panela coloque 1 lata de leite condensado, 200 g de creme de leite de caixinha, 150 g de leite em pó, 1 xícara (chá) de leite e leve ao fogo baixo mexendo com um batedor de arame até começar a soltar do fundo da panela (+/- 15 minutos). Apague o fogo, transfira o creme para uma tigela, cubra com plástico filme e deixe esfriar em temperatura ambiente.

2 Depois de frio, misture com uma espátula e coloque em um saco de confeitar com bico serrilhado. Reserve.

3 DICA: Utilize como recheio de pavê, bolo, rocambole, com frutas, etc.

4 OBS.: para dar sabor de chocolate adicione 200 g de chocolate meio amargo picado no creme ainda quente.

Calda de açúcar

1 Numa panela coloque a água, o açúcar e misture. Leve ao fogo baixo e quando começar a ferve apague o fogo e reserve para umedecer o bolo.