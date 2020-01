Henri Castelli e Jakelyne Oliveira, a Miss Brasil 2013, estão namorando. Embora o casal opte por manter a postura discreta e evite dar declarações sobre o relacionamento, eles já afirmaram a amigos que estão juntos. As evidências de que estariam vivendo um romance surgiram no fim de semana. Eles foram juntos a um show da cantora Ivete Sangalo, em São Paulo, na noite de sábado (25).

“Os dois se conhecem há cerca de três anos. No fim de 2019, eles voltaram a se ver. O encontro aconteceu em uma festa de confraternização. Aí, foram ficando, ficando, ficando… Agora, oficializaram o namoro, mas não querem ficar expondo, nem escondendo. Estão vivendo naturalmente”, afirmou uma amiga do casal para Quem na manhã desta segunda-feira (27).

Henri, 41 anos de idade, e Jakelyne, 27 anos, passaram o Réveillon em destinos diferentes, mas voltaram a se encontrar nos primeiros dias de 2020. Ao lado de um grupo de amigos em comum, os dois vão passar o Carnaval juntos, em Salvador, na Bahia. Já o fim de semana posterior, eles planejam curtir o Desfile das Campeãs, no Rio de Janeiro.

Pai de Lucas, do casamento com a modelo Isabeli Fontana, e de Maria Eduarda, do relacionamento com a relações-públicas Juliana Despirito, Henri já manifestou a vontade de ampliar a família. “Sonho ter mais um filho e me casar de novo. Família é a minha base. Faço tudo pelo meus filhos”, afirma o ator.