O distrito de Monte Verde, no sul de Minas Gerais, foi eleito como um dos dez lugares mais acolhedores do mundo.

O vilarejo da Serra da Mantiqueira ficou em nono lugar no Traveller Review Awards 2020, prêmio anual da Booking.com.

Monte Verde pertence ao município de Camanducaia e está a 1555,5 metros de altitude. Fica a 484 km da capital, Belo Horizonte, a 164 km de São Paulo e a 459 km do Rio de Janeiro.

Com vocação turística e ótimas pousadas, Monte Verde tem como característica principal a natureza exuberante e o frio na temporada de inverno. Se Campos do Jordão é a Suíça do estado de São Paulo, Monte Verde é a do estado de Minas Gerais.

Em primeiro no ranking ficou o vilarejo de Goreme, na região da Capadócia, na Turquia, seguido de Tatranska Lomnica, na Eslováquia, e Phong Nha, no Vietnã.

A oitava edição do prêmio foi feita com parceiros da plataforma no mundo todo, incluindo 30.449 no Brasil.

Pela primeira vez, o Traveller Review Awards premiou os serviços de transporte.

Para receber um prêmio, a acomodação e o serviço de aluguel de carros precisam ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 8 (de 10), com base nas últimas cinco avaliações recebidas até 31 de outubro de 2019.

A avaliação é feita somente por usuários que de fato se hospedaram em uma acomodação ou alugaram um carro pela plataforma.

Veja o ranking dos dez destinos mais acolhedores do mundo:

1 – Goreme (Turquia)

2 – Tatranska Lomnica (Eslováquia)

3 – Phong Nha (Vietnã)

4 – Kobarid (Eslovênia)

5 – Cochem (Alemanha)

6 – Doolin (Irlanda)

7 – Taitung City (Taiwan)

8 – Schenna (Itália)

9 – Monte Verde (Brasil)

10 – Lake Tekapo (Nova Zelândia)