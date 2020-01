A Polícia Militar foi acionada por volta das 06h da manhã desta quarta-feira (09) por populares, após encontrarem um morador de rua sem vida no pátio da antiga rodoviária, em Rondonópolis-MT. A primeira hipótese é de morte natural, já que a vítima não apresentava perfurações de arma branca (faca) ou arma de fogo.

O homem identificado como Hudson Ribas de aproximadamente 40 anos, conhecido por ‘Japinha’, estava coberto com um edredom, provavelmente para se proteger da chuva que caiu na cidade nesta madrugada.

Colegas da vítima disseram que ele chegou no pátio da antiga rodoviária no início da noite de ontem (07). Representantes do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) estiveram no local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e deve apontar as causas da morte.

2ª morte

Em dezembro do ano passado, outro morador de rua, identificado como Eduardo do Reis de Oliveira, 42 anos, foi encontrado morto na calçada de um mercado atacadista, na avenida Marechal Dutra, em Rondonópolis (MT). Eduardo era conhecido como ‘Pit Bull’.

Envenenamento

Após o trabalho da perícia, um laudo médico feito pelo Instituto Médico Legal (IML), apontou que o morador de rua ‘Pit Bul’ pode ter morrido após ingerir arsênico – um elemento químico conhecido como ‘Rei do veneno’ – na comida.