Um morador de rua, identificado como Rafael Junior Silva, 50 anos, morreu atropelado na noite desta terça-feira (13), na região central de Cuiabá (MT). O motorista passou por teste de bafômetro que deu negativo.

De acordo com as informações policiais, o acidente aconteceu por volta das 22h, quando o veículo HB20 seguia pela rua Comandante Costa sentido ao centro e bateu no homem que estava no meio da pista, no cruzamento com a rua Cândido Mariano.

Testemunhas que estavam no local disseram à PM que a vítima atravessou a rua de forma repentina do lado esquerdo para o direito, momento em que foi atingida pelo veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista ficou no local e prestou os socorros necessários. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

A Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), da Polícia Civil, fica responsável por investigar o caso.