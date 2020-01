Um criminoso foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto registrada na madrugada desta segunda-feira (15), no bairro Santa Maria, em Várzea Grande (MT), onde invadiu a casa de um morador e a vítima reagiu. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde continua internado e seu quadro de saúde é considerado estável.

Segundo informações do boletim de ocorrência nº 2020.14338, o criminoso utilizava um simulacro de pistola e uma faca, a mesma que o dono da residência tomou e usou contra o ladrão.

Consta no documento policial que a guarnição foi acionada pelo serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu), após solicitação para atender uma vítima ferida a golpes de faca.

Quando chegou no local, o homem já havia sido levada ao PS de Várzea Grande pelos próprios familiares. A guarnição se deslocou-se até a unidade onde encontrou os familiares juntamente com a pessoa que havia efetuado os golpes contra a suposta vítima.

À Polícia Militar o homem que desferiu as facadas no invasor relatou estava em sua residência quando o acusado entrou segurando uma arma de fogo e uma faca anunciou o assalto, tomando dele o celular e uma quantia de R$ 160 em dinheiro.

Porém, quando o assaltante saía do imóvel os dois entraram numa luta corporal e a vítima a vítima do assaltou tomou a faca do criminoso e efetuou os golpes contra ele.

O acusado também utilizava uma arma falsa que foi entregue aos militares. A faca foi apreendida. Ao final, as partes foram encaminhadas à Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e os devidos encaminhamentos por parte da Polícia Civil.