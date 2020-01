O deputado federal por Mato Grosso, José Medeiros (Podemos), se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, nesta última terça-feira (21), para discutir medidas estratégicas de combate ao crime organizado em Mato Grosso. O parlamentar solicitou o envio de um helicóptero para a Polícia Rodoviária Federal do Estado (PRF) e garante que Moro se comprometeu a atender o pedido.

“O ministro Moro prontamente atendeu ao pedido e em breve Mato Grosso receberá uma aeronave para reforçar o policiamento na região de fronteira. Equipado com tecnologia para visão noturna, o helicóptero ampliará significativamente a capacidade operacional de enfrentamento ao crime na região. Além disso, a aeronave será destinada também para o resgate aeromédico nas rodovias e para o combate a incêndios”, informou o Medeiros que é vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal.

Além da aeronave, Medeiros também manifestou a necessidade de se ampliar o efetivo da PRF no Estado com o objetivo de criar um Grupo Tático para Fronteira.

Sobre o combate ao tráfico, o ministro da Justiça disse que Mato Grosso é prioridade do Governo Federal e que os investimentos estão sendo realizados buscando mais resultados através de uma atuação mais ostensiva nas regiões de fronteira.

Medeiros ainda convidou o ministro para conhecer o trabalho da PRF na região fronteiriça do Estado com a Bolívia, rota bastante utilizada por traficantes de drogas e ladrões de veículos. Moro, por sua vez, prometeu avaliar uma data em sua agenda para visitar o Estado. De acordo com o deputado, ainda no primeiro semestre deste ano, o ministro irá cumprir o prometido.