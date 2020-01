A Polícia Civil confirmou que o adolescente de 15 anos de idade que participou de uma tentativa de roubo a um supermercado no Jardim Participação na tarde desta terça-feira (28), morreu na madrugada de hoje (29), no Hospital Regional, em Rondonópolis-MT.

O menor foi baleado por um policial civil que estava dentro do estabelecimento comercial. O suspeito estava na companhia de mais um bandido.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital, onde foi encaminhado para o centro cirúrgico, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele havia sido apreendido na sexta-feira (24), durante uma abordagem de rotina na Vila Itamarati, com um revólver calibre 38 com uma munição picotada.