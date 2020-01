Cada vez mais, proprietários de veículos estão usando a tecnologia para se protegerem contra ação de criminosos. Nesta quarta-feira (15), o dono de uma motocicleta informou a Polícia onde o veículo estava após ser roubado. O rastreador apontava para Rodovia do Peixe, dentro de um matagal.

De acordo com informações do proprietário da motocicleta (25 anos), ele estava chegando em casa no bairro Vila Olinda, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles em posse de arma de fogo. Além do veículo, os assaltantes levaram também objetos pessoais da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e informada sobre a localização do veículo. A XRE de cor vermelha, foi encontrada dentro de um matagal, próximo à Rodovia do Peixe.

O veículo foi encaminhado para 1ª Delegacia para às providências e posteriormente entregue ao proprietário.