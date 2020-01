Um vídeo de um momento tenso registrado na rodovia estadual MT-251 (Estrada de Chapada), no Portão do Inferno, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (MT), ganhou as redes sociais na manhã deste domingo (19). A gravação mostraria o suicídio de um jovem “ao vivo” se não fosse a ação rápida de um motociclista que agarrou o rapaz e o impediu de pular do despenhadeiro de mais de 50 metros de altura. Assista ao final do texto.

Quem registrou o vídeo está dentro de um carro que transita pela rodovia seguindo de Chapada dos Guimarães rumo a Cuiabá. Ao passar pelo despenhadeiro, que é ponto turístico bastante visitado por turistas e também local onde várias mortes já foram registradas, ele filma parte da situação desesperadora.

A gravação mostra quando um rapaz para um carro no meio da rodovia, deixando-o atravessado sobre a pista, desce e caminha rapidamente para a mureta de proteção do despenhadeiro.

Ao mesmo tempo, o autor da gravação vai narrando a cena. “O cara tá depressivo, atravessou o carro no meio da bagaça. Vai se matar”, diz ele ao registrar o momento em que um motociclista segura o rapaz que já estava sobre a mureta, o coloca no chão e segue segurando firme impedindo o jovem de se desvencilhar.

Em seguida, uma mulher também se aproxima e pede ajuda de outra pessoa para ajudar a segurar o rapaz que tentava pular. Pela gravação, é possível perceber que o fato acontece exatamente no ponto onde uma família colocou uma faixa com mensagem motivacional para tentar evitar novos casos de suicídios no local. Ainda não se sabe quem são os envolvidos, tanto o rapaz que tentou se jogar quanto o motociclista que o resgatou.

Faixa motivacional e ajuda

No Portão do Inferno, localizado numa curva da rodovia MT-251, uma família colocou uma faixa com mensagem motivacional na última quinta-feira (6), uma semana após a retirada do corpo de um jovem de 23 anos que pulou do despenhadeiro. “Você é preciso, não desista!”, diz a frase da faixa colocada na mureta de proteção juntamente com livros sobre espiritualidade deixados no local para quem se interessar pelo assunto.

Para quem passa por momentos difíceis, uma das opções para ser ouvido é o Centro de Valorização da Vida (CVV) que oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio. De forma voluntária e gratuita, o CVV atende todas as pessoas que querem e precisam conversar, garantindo total sigilo. Os canais são o telefone 188, email e chat 24 horas todos os dias. Para mais informações, basta acessar o site www.cvv.org.br.