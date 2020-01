O motociclista Lucas Rodrigues Ferreira Franca, 23 anos, morreu após um acidente envolvendo um carro Golf e uma moto CG Titan, na manhã desta quinta-feira (2), em Rondonópolis (MT).

Segundo informações, a vítima estava saindo de uma rua do bairro Jardim da Mata quando colidiu contra o carro que seguia sentido ao Hospital Unimed.

Com o impacto da batida na lateral do veículo, o motociclista morreu na hora.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do rapaz. As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) estiveram no local e registraram a ocorrência. O caso segue sendo investigado.