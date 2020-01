Um homem foi preso dirigindo bêbado e sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após ser reconhecido por vítimas durante abordagem policial em Cuiabá (MT). O motorista foi abordado por uma viatura da Polícia Militar na avenida Fernando Corrêa da Costa, na região do Coxipó, na madrugada desta sexta-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar, estava em rondas quando avistou o veículo, Gol de cor branca placa transitando pela avenida, com um dos pneus estourado e com marcas de uma colisão recente. Ao ser abordado, o motorista ficou alterado e disse que não possuía habilitação.

Enquanto faziam a abordagem, uma pessoa chegou no local e informou que o motorista havia colidido em seu veículo poucos minutos antes, durante uma ultrapassagem, quebrando o retrovisor. Em seguida, outra vítima do motorista chegou e também relatou que ele tinha batido em seu carro, causando bastante avarias.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro que apontou 0,45 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, configurando embriaguez ao volante. Diante dos fatos, o acusado foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá. O veículo foi apreendido e removido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).