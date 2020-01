Lucas Henrique de Almeida, 22 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (1º) após furar um bloqueio da Polícia Militar, na rodovia Emanuel Pinheiro, MT- 251, no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá (MT). Na fuga, ele capotou o veículo, um Ford Ka de cor branca resultando na morte do passageiro Thiago Henrique Faria de Alcântara, 23 anos.

De acordo com a Polícia Militar, dentro do carro foram encontradas várias latas de cerveja e Lucas estava bêbado e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Thiago foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, onde não resistiu e morreu.

Dentro do carro também havia outra passageira que não sofreu ferimentos. De acordo com a PM, militares realizavam barreira na rodovia MT-251, quando o suspeito conduzindo o carro Ford Ka passou em alta velocidade, furando o bloqueio.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe policial seguiu o carro para averiguação, chegou a emitir sinais sonoros solicitando que o motorista parasse o veículo, mas o suspeito desobedeceu e continuou dirigindo em alta velocidade. Na fuga, o motorista perdeu o controle do carro numa rotatória que capotou e depois bateu em um poste.

O condutor e uma mulher conseguiram sair do carro, já Thiago Henrique ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido por uma equipe de médicos do Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no hospital.

A Polícia Militar verificou que Lucas que dirigia sem ter CNH e apresentava odor etílico. No entanto, ele se recusou a fazer o exame de bafômetro. Os policiais encontraram diversas latas de cerveja dentro do veículo.

O motorista foi preso em flagrante por crimes de lesão corporal culposa, homicídio culposo, danos materiais ao patrimônio público, direção perigosa de veículo na via pública, dirigir veículo automotor sob influência de álcool e sem CNH.