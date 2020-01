Um homem morreu após uma colisão frontal envolvendo dois veículos nessa quinta-feira (16), na BR-070 em Campo Verde (MT). O acidente envolveu um carro GM Vectra de cor prata e um caminhão caçamba da Prefeitura Municipal de Campo Verde.

Segundo informações do motorista do caminhão, o carro invadiu a pista contrária e com o impacto da batida o veículo capotou. A vítima que não foi identificada ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).