Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar durante o final de semana em Mato Grosso acusadas de dirigirem embriagadas. Duas delas foram em Rondonópolis e uma é acusada de ter atropelado uma pessoa.

Na noite de sábado (18), o motorista de 53 anos foi preso no bairro Padre Lothar em um Ford Fiesta que trafegava em ziguezague e com o para-choque e retrovisor danificados. Havia suspeita de que o carro se envolveu em um acidente e foi confirmado com a entrada da vítima de atropelamento na Unidade de Pronto Atendimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Outra detenção aconteceu na madrugada de domingo (19), quando uma jovem de 23 anos bateu em um poste da rede elétrica no bairro Portal das Águas. Ela estava visivelmente embriagada e não possui carteira de habilitação.

A suspeita ainda teve ferimentos leves.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso, informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não teve acesso aos nomes dos envolvidos.