Um motorista de 60 anos foi conduzido para a sede da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após tombar a carreta que dirigia na BR-364, neste domingo (26), próximo a Rondonópolis-MT. A carga de soja ficou espalhada na pista.

Ao chegar no local do acidente, os agentes da PRF observaram que o condutor aparentava sinais de embriaguez, tais como odor etílico e olhos vermelhos. Diante da situação, ele foi submetido ao teste de alcoolemia, ao qual constatou que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica.

Ainda de acordo com as informações, do posto da PRF, o motorista foi encaminhado para a sede da 1ª Delegacia da Polícia Civil.

OUTRO ACIDENTE

Ainda neste domingo a Polícia Rodoviária Federal registrou outro acidente no KM 227 da BR-364. Uma outra carreta pegou fogo ao trafegar pela rodovia federal. O trânsito ficou bastante lento, com filas grande e somente uma faixa livre. Ninguém se feriu.

Equipes da Rota Oeste prestaram atendimentos nos dois acidentes.