O motorista de um caminhão pulou do veículo no momento em que perdeu o controle da direção, nessa segunda-feira (13), na Serra do Parecis, em Tangará da Serra (MT). A carreta capotou e o motorista teve fraturas pelo corpo.

O caminhoneiro disse que o veículo teve um problema no freio e quando percebeu que já não tinha mais o controle do caminhão, pulou do veículo para evitar uma tragédia maior.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu a vítima.

Segundo informações, o motorista teve uma fratura exposta na perna e outras lesões pelo corpo. A vítima foi encaminhada em estado consciente para a Unidade de Pronto Atendimento.