Após um mês, a Polícia Civil concluiu o inquérito do acidente no qual o motorista Wesley Patrick Vilas Boas de Souza, 23 anos, atropelou uma família na avenida Dante de Oliveira, em Cuiabá, e acabou matando duas crianças. O delegado José Carlos Damian indiciou o jovem pelos crimes de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa na direção de veículo.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPE), que vai analisar e decidir pelo oferecimento, ou não, da denúncia contra Wesley que foi preso no dia do acidente, em 31 de dezembro de 2019, mas ganhou liberdade no dia 2 de janeiro após pagar uma fiança de R$ 103 mil.

Ele teve o habeas corpus concedido pelo desembargador Márcio Vidal que entendeu que o clamor social não é motivo para a manutenção da prisão. Além da fiança, o magistrado determinou medidas cautelares como comparecimento mensal em juízo e ainda a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Conforme noticiou o PORTAL AGORA MATO GROSSO, Wesley conduzia uma Dodge Ram de cor branca que atropelou Cleide dos Santos, 45 anos, e seus dois filhos, Bruno dos Santos, 10 anos, e Brenda dos Santos, 3 anos, avenida Dante Martins de Oliveira.

Um vídeo divulgado pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), dividiu a opinião pública, ao mostrar as 3 vítimas atravessando fora da faixa. E o motorista tentando desviar.

Mãe e filhos voltavam da igreja e ao saírem do ponto de ônibus, atravessaram a via correndo e foram atropelados. Teste de bafômetro realizado por Wesley deu negativo para ingestão de álcool. Cleide, a única sobrevivente, já recebeu alta médica. Ela não conseguiu velar os corpos dos filhos.